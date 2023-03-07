Son yıllarda turizmin de çok önemli bir potansiyel olduğuna değinen Kuseyri, şu ifadeleri kullandı:
"Antakya aslında gastronomi olarak da çok ciddi bir cazibe merkezi olmuştu. Gastronomi turizm açısından bir nevi tarihin önüne geçmişti, amiral gemi olmuştu. Buranın tekrar ayağa kalkabilmesi için ziraat kısmını bir şekilde becerdik, geliyoruz ikinci kısma. Turizm ciddi bir gelir olmuş. Bir an önce tarihi dokunun ayağa kaldırılıp aynı zamanda buranın insanının tekrar dönmesi sağlanmalı. Herkes bir şekilde çekti gitti. Çünkü burada kalması için bir sebep kalmadı. Evi yıkıldı, iş yeri yıkıldı. Eğer bu konuda ciddi bir destek olunursa kimse yaşadığı, doğup büyüdüğü yeri bırakmak istemez. Oraya gittiğinde de kimse keyifle gitmiyor. Bilmediği bir ortama giriyor. Hani ilk başta herkes sıcak kucak açacaktır ama bir süre sonra da hayatın gerçekleriyle karşılaşacak herkes. O yüzden çok hızlı şekilde buranın ayağa kalkması lazım. Tarihi dokusuna uygun şekilde, demografik yapısına uygun şekilde insanların buraya geri dönmesi lazım."