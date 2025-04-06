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        Haberler Gündem Hatay'da sahile roket vurdu - Güncel haberler

        Hatay'da sahile roket vurdu

        Hatay'da fırtınadan kaynaklı oluşan dalgalar nedeniyle sahile roket vurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 00:35 Güncelleme: 06.04.2025 - 00:35
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        Dalgalar getirdi
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        Olay, Samandağ ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde meydana geldi.

        Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin rutin kontrolleri sırasında karaya vurmuş roket tespit edildi.

        Dalgaların getirdiği düşünülen roket, ekipler tarafından güvenlik altına alındı.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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