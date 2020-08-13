Hatay'da, Suriye sınırında bulunan Güveççi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına 1 itfaiye aracı, 2 arazöz ve 1 su tankıyla müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 20 dekarlık ormanlık alanda zarar oluştu.

Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.