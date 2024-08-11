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        Haberler Gündem Hatay'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Hatay'da lastik deposunda yangın çıktı

        Hatay'ın Payas ilçesinde lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 02:49 Güncelleme: 11.08.2024 - 02:52
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        Hatay'da lastik deposunda yangın
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        Yenişehir Mahallesi'nde bir lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için önlem alırken, 8 itfaiye aracı, 1 arazöz, 2 su tankeri ve 2 kepçe ile alevlere müdahale edildi.

        Yangın yerine yakın bazı konteynerler iş makineleriyle bölgeden uzaklaştırıldı.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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