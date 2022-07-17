Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı

AA

Sabahın ilk ışıklarıyla, Samandağ ilçesinde bulunan ve Hızır Aleyhisselam ile Musa Peygamber'in buluştuğu yer olarak adlandırılan Hazreti Hızır Türbesi'ne gelen vatandaşlar, dua edip buhur yaktı.

Evlerde ve türbelerde, akşamdan kesilen kurban etlerinin buğdayla karıştırılması ve büyük kazanlarda pişirilmesiyle yapılan bayramın özel yemeği "hirisi", başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtıldı.

Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla kentteki birçok esnaf da iş yerlerini açmayarak kutlamalara katıldı.