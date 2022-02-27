Hatay'da El Kaabi şov!

Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Ev sahibi, 21'de El Kaabi, 25'te Benzia ve 34'te yine El Kaabi'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 üstün bitirdi.

70'te penaltıdan Dicko farkı 2'ye indirdi. Dicko, 80'de bir kez daha sahneye çıkıp Malatya'yı ümitlendirdi.

Maçın yıldızı El Kaabi, 84'te hat-trick yaparak Hatay'ı rahatlattı. 89'da Saint-Louis, El Kaabi'nin asistiyle sonucu belirledi: 5-2.

Bu sonuçla Hatayspor 42 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 17 puanda kaldı.