Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Hatay'da durdurulan araçlarda 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Güncel haberler

        Hatay'da durdurulan araçlarda 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Hatay'ın Hassa ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma kapsamında Aşağıkarafakılı Kavşağı'nda 2 aracı durdurdu. 2 araçtaki malzemelerin içine gizlenmiş 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 01:21 Güncelleme: 03.03.2024 - 01:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araçlarda 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma kapsamında Aşağıkarafakılı Kavşağı'nda 2 aracı durdurdu.

        Dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, malzemelerin içine gizlenmiş 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan A.Y. ve M.A. tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Hatay
        #hatay haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşinin amcasını öldürdü
        Eşinin amcasını öldürdü
        "Doğru ikame bile yetti"
        "Doğru ikame bile yetti"
        "Fenerbahçe deplasman seviyor"
        "Fenerbahçe deplasman seviyor"
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!
        Scholz'dan ses kaydı açıklaması
        Scholz'dan ses kaydı açıklaması
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa