Hatay'da durdurulan araçlarda 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'ın Hassa ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma kapsamında Aşağıkarafakılı Kavşağı'nda 2 aracı durdurdu. 2 araçtaki malzemelerin içine gizlenmiş 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Giriş: 03.03.2024 - 01:21 Güncelleme: 03.03.2024 - 01:21
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma kapsamında Aşağıkarafakılı Kavşağı'nda 2 aracı durdurdu.
Dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, malzemelerin içine gizlenmiş 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.Y. ve M.A. tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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