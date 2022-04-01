Balıkçının oltasına takıldı... Nesli tehlikede

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir balıkçı, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan kum köpek balığı yakaladı.

Karamağara mevkisinde botuyla denize açılarak balık avlayan Adem Erkol'un oltasına köpek balığı takıldı.

Balığın ağzındaki iğneyi çıkaramayan Erkol, köpek balığını botuyla kıyıya kadar çekti.

Balıkçı Erkol, boyu yaklaşık 1,5 metre köpek balığının ağzındaki iğneyi çıkarmasının ardından yeniden denize bıraktı.

Kum cinsi köpek balığı bir süre kıyıya yakın yüzdükten sonra denize açılarak gözden kayboldu.