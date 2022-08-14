Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 5 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harran Mahallesi'ndeki 2 evde kaçak akaryakıt bulundurulduğunu belirledi. Operasyon düzenlenen adreslerde 5 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis, ikametlerdeki A.Y. ve A.Y'yi gözaltına aldı.