Hatay çarkları döndürmek istiyor

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Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklama şöyle:

"6 Şubat 2023'te bölgeyi vuran yıkıcı depremlerin ardından Antakya Organize Sanayi Bölgesi ve

çevresindeki fabrikaların temsilcileri bir kriz müdahale toplantısı düzenleyerek, krizden güvenli ve

sürdürülebilir bir şekilde çıkılmasını sağlayacak acil bir eylem planı oluşturmak üzere Antakya

Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında Hatay Sanayi Güç Birliği'ni kurdu.

Tekstil, makine, demir çelik, inşaat, tarım, gıda gibi çeşitli sektörleri temsil eden sanayicilerden

oluşan Hatay Sanayi Güç Birliği, şehrin yeniden inşasında önemli bir rol oynayacak olan

yerel üretim kapasitelerinin yeniden tesis edilmesi amacıyla ilk etapta Hatay'ın Antakya

ilçesindeki kilit sanayi paydaşlarını bir araya getiriyor.

Hatay bölgesini ağır şekilde vuran deprem sonrasında birçok sanayi tesisi hala üretime

geçememiştir. Bu tesislerin en kısa zamanda üretime geçmesi, geçim kaynaklarının ve

istihdamın yeniden tesis edilmesi, bölge ve ülke ekonomisi ve deprem yaralarını sarmak için

hayati önem taşımaktadır.

Hatay’daki sanayi tesislerinde çalışan emekçilere ve ailelerinin barınma ve eğitim olanakları

sağlanması, iş gücünün şehri kalıcı olarak terk etmemesi için kritik önemde.

Ülkemiz sanayi üretimi ve ekonomisi için,

Bölgenin yaralarını sarmada kalıcı bir katkı için,

Depremzede sanayi emekçileri ile dayanışma için,

Çarkları döndürmek istiyoruz.

Hatay Sanayi Güç Birliği’nin hedefleri:

- Çalışanlarına güvenli barınma ve iyi yaşam şartları sağlamak

- Şehirden nitelikli iş göçünü önlemek

- Yerel ekonomiyi en hızlı şekilde canlandırmak

- İstihdamın korunması ve artırılması

- Hatay’ın yeniden ayağa kalkması için sanayiyi güçlendirmek olarak belirlendi.

Amaçlarının Hataylılara geri gelecekleri bir şehir sağlamak, şehirde refah ve güvenlik içinde

kalabilecekleri bir ortam yaratmak olduğunu belirten Hatay Sanayi Güç Birliği üyeleri, bölgeye

yapılan yardımların doğru koordine edilmesi ve bölgenin talepleri doğrultusunda hareket

edilmesinin önemini vurguladılar. Üretim araçlarının yeniden canlandırılması ve sanayinin

güçlendirilmesinin istihdam yaratma, istikrar ve gelir açısından önemli bir itici güç olduğunu

belirttiler.

Hatay Sanayi Güç Birliği’nin istihdam, finans, teşvik ve sigorta alanındaki ihtiyaç ve talepler

listesinde üretim hayatının ayağa kaldırılmasını hedefleyen önemli konular yer alıyor.

HATAY SANAYİ GÜÇBİRLİĞİ TALEP LİSTESİ

ÇALIŞANLARIN BARINMA & YAŞAM KALİTESİNİN SAĞLANMASI

* Sanayi çalışanları için öncelikli olarak konut yapımı

* Çalışanlarına lojman inşa edecek firmalara yer tahsisi

* Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde ve çevre fabrikalarda çalışanlar için konteyner

kent kurulması, fabrika arazilerine konteynerlerin temin edilmesi ve altyapılarının

sağlanması

* Konut alanında sanayi çalışanlarının ve ailelerinin yaşam şartlarının iyileştirilmesi için

gerekli olan sosyal alanlar, eğitim ve sağlık birimlerinin kurulması

VERGİ, KREDİ VE TEŞVİKLER

* Her türlü üretim aracını (makine, teçhizat, binalar, yapılar vb.) barındıran yatırım

teşviklerinin planlanması

* Üretimin başlayabilmesi için gereken ve depremden dolayı hasar gören kritik makinelerin

ve teçhizatların hızla temini için gümrüklerde kolaylıklar sağlanması

* Ticari kredilerde minimum 1 yıl faizsiz erteleme sağlanması

* Tesisleri yeniden üretime geçemez halde zarar gören, büyük, orta ve küçük ölçekli

işletmelerin işten çıkarmak zorunda olduğu çalışanların ihbar ve kıdem tazminatlarının

karşılanması

* İhracat ve yatırım taahhütlerinin ertelenmesi ve ihracatçıların KDV iadeleri süreçlerinin

hızlandırılması

* Kredi teminatlarında/ipoteklerinde istisnalar ve muafiyetlerin tanınması; kefalet karşılığı

teminatların yüksek oranlı olarak gözetilmesi

* İhracat taahhütleri kapsamında reeskont kredilerinde taahhüt ertelemelerinin yapılması

ve ek kredi imkanlarının oluşturulması

* Bankaların ek kredi tahsisini ipotek karşılığı yerine müteselsil kefaletle çözüm

sağlanması

* Evrak kayıplarından dolayı; vergi ve KDV incelemelerinde kolaylıklar sağlanması

* Deprem bölgesindeki firmaların çek/senet ödemelerinin depremden etkilenme oranlarına

göre ertelenmesi

* Bölgedeki firmalar için etkilenme derecelerine bağlı olarak kredi risk puanlarına yansıyan

olumsuzluklar için düzeltmeler sağlanması

* Sanayi tesislerine, kredi limiti firma bazlı değerlendirmek üzere (Kalkınma Bankası,

Yatırım Bankası ve Merkez Bankası kaynaklı) faizsiz 3-5 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli

Yatırım Avans Kredisi’nin verilmesi

* 2023 yılı itibariyle ödenecek mevcut kredi ödemelerinin dondurularak, kredi takviminin 3

yıl kaydırılarak 2026 Mart ayından itibaren faizsiz şekilde tekrar başlatılması

* Hatay’da faaliyet gösteren firmalara 2022, 2023, 2024, 2025 yıllarında geçici, kurumlar

ve gelir vergisi muafiyetinin sağlanması

* Hatay’da faaliyet gösteren firmaların devreden KDV alacaklarının nakit olarak ödenmesi

* Hatay’da faaliyet gösteren firmalara 2023-2025 yılları için %50 enerji (elektrik-doğalgaz)

teşvik sağlanması

* Yeni yatırımlar için uzun vadeli ve avantajlı kredi paketlerinin açıklanması

* Mevcut enerji satın almalarında destek verilmesi

* İşçilerin SSK primlerinin tamamının karşılanması

* SGK işçi ve işveren primlerinde en az beş yıl için indirim yapılması ve 2022 tahakkukları

dahil 2023 prim ödemelerinin ertelenmesi

* Depremden etkilenen şirketlerin 2022 genel kurul tarihlerinin yıl sonuna kadar

yapılmasında esneklik sağlanması

* Depremden dolayı sahibi vefat eden firmaların el değiştirmeleri ve satış işlemlerinin özel

bir komisyon denetiminde kontrollü yapılması

ÜRETİM ALANLARI

* Depremden ağır şekilde etkilenen Antakya Küçük Sanayi Sitesi’nin acilen tekrar

kurulması

SİGORTA

* Deprem poliçelerinde bulunan % 20+2'lik muafiyetin hazine tarafından karşılanması

* Poliçe kapsamında sigorta şirketinden alınacak tazminatın gelir vergisi muafiyetine

alınması

* Sigorta kapsamına alınmamış veya sigortasını yenileyememiş ve inşaatı devam eden,

hasar görmüş sanayi tesislerine hibe ve kredi desteği verilmesi

* Deprem sonrası süresi biten sigorta poliçelerinin 6 ay otomatik olarak uzatılması

POZİTİF AYRIMCILIK

* Depremden zarar gören bölgedeki firmalara kamu ihalelerinde öncelik sağlanması"

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