Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları...

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off maçlarında bir üst tura adını yazdıran 4 ekip belli oldu.

Benfica'nın gollerini 22'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu, 76'ncı dakikada penaltıdan Vangelis Pavlidis ve 84'üncü dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Konuk ekip Monaco'nun gollerini ise 32'nci dakikada Takumi Minamino, 51'inci dakikada Eliesse Ben Seghir ve 81'inci dakikada George Ilenikhena attı.

Karşılıklı gollere sahne olan mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi. Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Portekiz ekibi, son 16 turuna yükselen taraf oldu.

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de forma giydiği maçta Portekiz ekibi Benfica ile Fransa temsilcisi Monaco karşı karşıya geldi.

Almanya devi Bayern Münih, ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup ettiği İskoçya temsilcisi Celtic'i konuk etti.

ATALANTA VEDA ETTİ!

Gecenin bir diğer maçında İtalya temsilcisi Atalanta ile Belçika ekibi Club Brugge karşı karşıya geldi. Kendi sahasında oynadığı ilk maçı 2-1 kazanan Club Brugge deplasmanda ise 3-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

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Belçika ekibine galibiyeti getiren golleri 3 ile 27'nci dakikada Chemsdine Talbi ve 45+3'üncü dakikada Ferran Jutlga attı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 46'ncı dakikada Ademola Lookman'dan geldi.