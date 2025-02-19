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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları... - Futbol Haberleri

        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları...

        Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu heyecan oynanan 4 maçla devam etti. Bayern Münih, Benfica, Club Brugge ve Feyenoord adını son 16 turuna yazdırdı. Benfica, sahasında Monaco'a ile 3-3 berabere kaldı. Toplamda 4-3'lük skor elde eden Portekiz ekibi bir üst tura yükseldi. Benfica'ya turu getiren gollerin ikisi milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den geldi. İşte Devler Ligi'nde tüm sonuçlar...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.02.2025 - 01:11 Güncelleme: 19.02.2025 - 01:11
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        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı!
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        Şampiyonlar Ligi son 16 play-off maçlarında bir üst tura adını yazdıran 4 ekip belli oldu.

        BENFICA, KEREM VE ORKUN'LA TURLADI!

        Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de forma giydiği maçta Portekiz ekibi Benfica ile Fransa temsilcisi Monaco karşı karşıya geldi.

        Karşılıklı gollere sahne olan mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi. Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Portekiz ekibi, son 16 turuna yükselen taraf oldu.

        Benfica'nın gollerini 22'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu, 76'ncı dakikada penaltıdan Vangelis Pavlidis ve 84'üncü dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Konuk ekip Monaco'nun gollerini ise 32'nci dakikada Takumi Minamino, 51'inci dakikada Eliesse Ben Seghir ve 81'inci dakikada George Ilenikhena attı.

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        BAYERN MUNIH SON NEFESTE!

        Almanya devi Bayern Münih, ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup ettiği İskoçya temsilcisi Celtic'i konuk etti.

        63'üncü dakikada Nikolas-Gerrit Kühn'ün attığı golle 1-0 öne geçen Celtic'e cevap 90+4'üncü dakikada Alphonso Davies'ten geldi. 1-1 sona eren maçın ardından Bayern Münih, adını son 16 turuna yazdıran ekip oldu.

        ATALANTA VEDA ETTİ!

        Gecenin bir diğer maçında İtalya temsilcisi Atalanta ile Belçika ekibi Club Brugge karşı karşıya geldi. Kendi sahasında oynadığı ilk maçı 2-1 kazanan Club Brugge deplasmanda ise 3-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

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        Belçika ekibine galibiyeti getiren golleri 3 ile 27'nci dakikada Chemsdine Talbi ve 45+3'üncü dakikada Ferran Jutlga attı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 46'ncı dakikada Ademola Lookman'dan geldi.

        FEYENOORD, MILAN'I YAKTI!

        İtalyan ekibi Milan, sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk etti.

        İtalyan ekibi maçın ilk dakikasında Santiago Gimenez'in attığı golle 1-0 öne geçerken, Feyenoord bu gole 73'üncü dakikada Julian Carranza ile yanıt verdi ve maç 1-1 beraberlikle sona erdi.

        Milan'a karşı sahasındaki ilk maçı 1-0'lık skorla kazanan Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı.

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