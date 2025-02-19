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        Haberler Dünya Trump: Asker göndermemiz gerekmeyecek | Dış Haberler

        Trump: Ukrayna'ya asker göndermemiz gerekmeyecek

        ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD ile Rusya arasında yapılan görüşmelerin ardından ilk defa açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin iyi yönde olduğuna dair güven duyduğunu ifade eden Trump, Ukrayna'ya asker göndermelerine gerek kalmayacağını belirtti. Trump diğer yandan Ukrayna'da seçimlerin yapılmadığına değinerek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin halktaki karşılığının çok düştüğünü iddia etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 00:55 Güncelleme: 19.02.2025 - 01:39
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        Trump: Asker göndermemiz gerekmeyecek
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        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ABD heyetleri arasında düzenlenen barış görüşmeleri sonrası ilk defa açıklamalarda bulundu.

        Barış görüşmelerinin iyi geçtiğine değinen Trump, görüşmelere dair duyduğu güveni ifade etti.

        Ukrayna'ya Batılı ülkelerin asker gönderip göndermeyeceği merak konusu olurken, Trump konuya ilişkin "ABD askerlerinin Ukrayna'ya gitmesi gerekmeyecek. Avrupalı ülkeler, Ukrayna'ya barış gücü gönderirse bunda bir sorun olmaz. ABD buna karşı çıkmaz." dedi.

        Trump ayrıca, ABD basınında sıkça dile getirilen; ABD'nin Avrupa'daki askerlerini çekeceğine dair konuya ilişkin de açıklamada bulunarak "Avrupa'daki bütün askerlerimizi çekmemiz gerektiğini düşünmüyorum." dedi.

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        "UKRAYNA'DA SEÇİMLER YAPILMADI"

        Trump diğer yandan Ukrayna'da seçimlerin gerçekleştirilmediğine dikkat çekerek "Şu an Ukrayna'da seçimlerin düzenlenmediği bir durumdayız. Sıkıyönetim var. Ukrayna lideri... Şöylemekten hoşlanmıyorum ama anketlerde onay alma konusunda yüzde 4'e kadar düştü. İnsanların uzun zamandır seçimlerin yapılmadığını söylemesi gerekmez mi?" dedi.

        Trump ayrıca Zelenskiy'i eleştirerek "Zelenskiy, savaşı hiç başlatmamalıydı. Şimdi masada olmak istediklerini söylüyorlar. Üç senedir oradaydılar, anlaşma yapılabilirdi." dedi.

        "PUTİN'LE ŞUBATIN SONUNDAN ÖNCE GÖRÜŞEBİLİRİZ"

        Trump ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le, ay bitmeden önce görüşebileceklerini dile getirdi.

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