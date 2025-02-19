Bir görselin yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğini nasıl anlarız?

Bir görselin yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğini nasıl anlarız?

Yapay zeka ile oluşturulan görseller, gerçek fotoğraf ve illüstrasyonlardan ayırt edilemez hale geliyor. Ancak bazı ipuçlarına dikkat ederek bir görselin yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğini anlamak mümkün. İşte dikkat etmeniz gereken beş temel ipucu!

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DOKU VE ÇÖZÜNÜRLÜK

Yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerde doku tutarsızlıkları bulunabilir. Görsellerin belirli bölgelerinde doğal olmayan pürüzsüzlük ya da bulanıklık fark edebilirsiniz.

Bu sorunlar genellikle yapay zekanın görsel oluşturma sürecindeki sınırlarından kaynaklanır. Yapay zeka, görselleri düzgün bir şekilde oluşturmak konusunda hala zorluklar yaşamaktadır. Bu nedenle, genellikle arka plan, orta plan ve yan çerçevelerde belirgin doku bozuklukları gözlemlenebilir.

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ANATOMİK HATALAR

Yapay zeka destekli görsellerin en büyük ipuçlarından biri anatomi hatalarıdır. Özellikle el ve ayak parmakları, dişler ve yüz hatlarında orantısızlıklar meydana gelebilir.

Bu hatalar bazen hafif, bazen ise bariz bir şekilde fark edilebilir. Bir görselde insanların anatomisinde bir tuhaflık seziyorsanız ancak neyin yanlış olduğunu tam olarak anlayamıyorsanız, büyük ihtimalle görsel yapay zeka tarafından oluşturulmuştur.

GÖLGE VE IŞIKLANDIRMA

Günümüzdeki yapay zeka modelleri, gölge ve ışık kaynaklarını doğru bir şekilde taklit etmekte zorlanıyor. Bu nedenle, görsellerde anormal gölgeler ya da yanlış yönlere düşen ışık yansımaları fark edebilirsiniz.

Bir görselde gölgeler çok koyu ya da çok açıksa veya mantıksız yönlere dağılmışsa, bu görselin yapay zeka tarafından oluşturulmuş olma ihtimali oldukça yüksektir.

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YAPAY ZEKA TESPİT ARAÇLARI

Yapay zeka tarafından oluşturulan görselleri belirlemek için kullanabileceğiniz bazı aracılar mevcut. Sightengine ve Hive gibi platformlar, görselin hangi yapay zeka modelinden üretildiğini yüksek bir doğruluk oranıyla belirleyebilir.

Bu araçlar genellikle görselin hangi platform tarafından oluşturulduğuna dair bir yüzdelik oran verir. Örneğin, bir görselin Midjourney, DALL-E veya Firefly tarafından %99 ihtimalle oluşturulduğunu gösterebilirler.

TERS GÖRSEL ARAMA

Bir görselin gerçek olup olmadığından emin olamıyorsanız, ters görsel arama yöntemini kullanabilirsiniz.

Bu yöntem, görselin internette başka nerelerde kullanıldığını gösterebilir. Yapay zeka tarafından oluşturulan görseller genellikle daha az yerde yayınlandığı için ters görsel arama sonucunda daha az eşleşme verir. Ayrıca, görselin orijinal kaynağına ulaşmak da içeriğin yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğini anlamaya yardımcı olabilir. Kaynak: Forbes, BBC, Ender Tech