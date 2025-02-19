3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evlerinin bahçesindeki su dolu kovaya düşen 3 yaşındaki Mustafa Dal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Dal'ın kesin ölüm nedeni otopsiyle belli olacak
Mardin'de yürekleri kavuran olay Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Kırsal Arıklı Mahallesi'nde yaşayan 3 yaşındaki Mustafa Dal, evlerinin bahçesinde hayvanlar için kullanılan su dolu kovaya düştü.
SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
AA'daki habere göre durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Dal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
ÖLÜMÜ OTOPSİYLE NETLEŞECEK
Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.