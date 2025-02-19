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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin haberleri: 3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evlerinin bahçesindeki su dolu kovaya düşen 3 yaşındaki Mustafa Dal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Dal'ın kesin ölüm nedeni otopsiyle belli olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 07:48 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:01
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        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
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        Mardin'de yürekleri kavuran olay Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Kırsal Arıklı Mahallesi'nde yaşayan 3 yaşındaki Mustafa Dal, evlerinin bahçesinde hayvanlar için kullanılan su dolu kovaya düştü.

        SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        AA'daki habere göre durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Dal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        ÖLÜMÜ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

        Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #mardin
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