30 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın kendisini belediyeye bağlı HATSU Yönetim Kurulu Başkanı olarak tayin edilmesi kamuoyunda çok tartışıldı. Ayrıca Savaş, kardeşi Metin Savaş'ı da HATSU’ya özel kalem müdürü olarak, diğer kardeşi Mehmet Savaş’ın ise belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü’nde saha şefi olduğu olarak atadığı şeklindeki haberlerin gündeme gelmesinin ardından özellikle sosyal medyanın gündemine oturdu.
"KENDİMİ ATAMAM DİYE BİR ŞEY OLAMAZ"
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ‘Kendinizi HATSU’ya yönetim kurulu başkanı olarak mı atadınız? Kardeşleriniz belediyede üst düzey yönetici mi?’ sorusuna şu yanıtı verdi:
HATSU yönetim kurulu başkanı filan değilim. Kanun, Büyükşehir Belediye Başkanı’na zaten HATSU’nun amirliği görevini veriyor. HATSU yönetim kurulunda alınan kararı, kanun gereği Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben imzalarım. Kendimi atamam diye bir şey olamaz, bu hak kanun tarafından tüm belediye başkanlarına verilmiştir. Yetkimi kanundan alıyorum. Bu görevden dolayı da para almam söz konusu değildir. Evet kardeşimi HATSU özel kalem müdürlüğüne ben atadım ama liyakata göre bir atama oldu. Bu görevi hak ettiği için orada.
‘HAK ETTİĞİ SÜRECE GÖREVİNİ YAPACAK’
Başkan Savaş, “Peki kardeşinizi atamanız gündeme gelip tartışılmaya başladıktan sonra bir tasarrufta bulunacak mısınız? Kardeşinizi görevden almayı düşünüyor musunuz?” şeklindeki soruya karşılık olarak da, kardeşinin hak ettiği sürece görevde kalmaya devam edeceğini söyledi. Savaş şöyle devam etti:
Atama liyakat esasına göre yapılmıştır, eğitimiyle, birikimiyle bu görevi hak ediyor. Benim kardeşim olması, hak ediyorsa bu göreve getirilmemesini gerektirmez. 5 yıldır bu görevde. Neden şimdi gündeme geliyor? Hat ettiği sürece, işini iyi yaptığı sürece o görevi sürdürecek. Diğer kardeşim Mehmet Savaş’ın ise belediyede resmi bir görevi yok. Dışarıdan destek verir. Ancak para alması söz konusu değil.
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