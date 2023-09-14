"Hatalı sollama" facia getirdi! Aksaray'da can kayıpları ve yaralılar var
Aksaray'da, hatalı sollama sonucu meydana geldiği iddia edilen ve 3 aracın karıştığı feci kazada, aynı otomobildeki elektrik ustası 3 işçi öldü, diğer araçtaki 2 kişi ise yaralandı
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Aksaray'daki feci kazada 3 işçi öldü, 2 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 11.00 sıralarında, Gülağaç ilçesi Gülağaç-Demirli yolu Küçük Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi.
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İnşaatlarda çalışan elektrik ustası Murat Güçlüses (53), yönetimindeki otomobille, sollamak istediği Sait Sert'in kullandığı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
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Savrulan otomobil, karşı şeritten gelen İsmet Altın (68) idaresindeki otomobille çarpıştı.
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Kazada, sürücü Murat Güçlüses ile mesai arkadaşları Celil Diker (64) ve Ekrem Kocabıyık (18), olay yerinde hayatlarını kaybetti, diğer otomobilin sürücüsü İsmet Altın ile yanındaki Aşire Altın (53) yaralandı.
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İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.
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Kamyon şoförü Sait Sert ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.