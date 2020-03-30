30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Axa Sigorta, DoktorDerKi iş birliğiyle sunduğu dijital sağlık danışma hizmetleriyle herkesin önlem olarak evlerinde kaldığı bu dönemde müşterilerinin hem bağışıklık sistemini hem de duygusal sağlığını desteklemelerine katkı sağlıyor. Axa Sigorta’nın aktif ve sağlıklı bir yaşam odağıyla geliştirdiği AXAFit’in içinde yer alan DoktorDerKi, her hafta alanında uzman doktorlarla birlikte düzenlediği soru ve cevap oturumlarında Axa müşterilerinin hastaneye gitmeden de sağlıklarıyla ilgili kafalarına takılan sorulara yanıt bulmalarına olanak tanıyor. Aynı zamanda bir diyetisyen ve bir psikolog da Axa Sigorta müşterilerine bir ay boyunca 7/24 destek veriyor; bağışıklık sistemini destekleme ve psikolojik danışmanlık ile ilgili soruları ücretsiz olarak yanıtlıyor.
HASTANEYE GİTMEDEN GÖRÜŞ AL
İçinden geçtiğimiz dönemde sağlığımızın kıymetini bir kez daha hatırladığımızı ifade eden AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, “Bu dönemde hem fiziksel hem de duygusal sağlığımızı güçlendirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Sigortalılarımızın uzun süredir faydalandığı DoktorDerKi bu anlamda müşterilerimizi destekleyecek, hayatlarını kolaylaştıracak ve fark yaratacak bir uygulama. Evlerimizden çıkamadığımız bu günlerde müşterilerimizin sağlıkları hakkında bir soruları olduğunda hastaneye gitmeden bir doktordan görüş almalarını sağlıyoruz. Ayrıca müşterilerimizin hayatlarının her anında güvenebilecekleri bir çözüm ortağı olma çabasıyla bu döneme özel olarak DoktorDerKi üzerinden diyetisyen ve psikolog hizmetlerine bir ay boyunca ücretsiz erişim veriyoruz. AXAFit kullanıcıları bir hafta gibi kısa bir sürede bu hizmetimizden yararlanarak 100’den fazla görüşme gerçekleştirdi.” dedi. Tüm dünyada sağlık alanında tele-danışmanlığın büyüdüğüne de dikkat çeken İşcan, “Müşterilerimizin hayatına kolaylık getirecek inovasyonları önemsiyoruz. Sadece hasar ödeyen sigorta şirketi olmaktansa sigortalılarımızın hayatına değer katan bir çözüm ortağına dönüşmek için çalışıyoruz. Gerek şirket içinde yaptığımız inovasyon çalışmaları gerekse destek verdiğimiz start-up girişimler ile bu yolda önemli bir mesafe kat ettik. Özellikle de hastaların yaklaşık yüzde 40’ının ilk ziyaretlerini yanlış branşa yaptığını ve bu sebeple zaman kaybedildiğini düşünürsek, DoktorDerki’nin gereksiz zaman kaybını ve maliyetleri de ortadan kaldırabileceğini söyleyebiliriz. Bu hem müşterilerimiz hem de sağlık kurumları için değer yaratan bir hizmet.” dedi.
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