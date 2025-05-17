Bagajdan bir şey çıkmadı! Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
İstanbul Havalimanı'nda yapılan denetimlerde, Özbekistanlı 3 kadının cinsel organlarında, 120 parça halinde toplam 6 kilo 28 gram altın ele geçirildi. Altın, hastanede çekilen röntgen filmiyle tespit edildi
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Karşılama Salonu’nda, 25 Nisan saat 21.30 sıralarında yapılan denetimlerde, Çimkent’ten gelen Özbekistanlı Azıza B., Dılsora A. ve Fıruza K. isimli 3 kadın şüphe üzerine durduruldu.
BAGAJDAN BİR ŞEY ÇIKMADI
DHA'daki habere göre şüphelilerin bagajları arandı fakat herhangi bir şeye rastlanmadı. Ancak X-ray taramasında kadınların bel bölgelerinde yoğunluk tespit edildi.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ RÖNTGEN ÇEKİLDİ
Kuvvetli şüphe üzerine savcılık talimatıyla şüpheliler, röntgen çekimi için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Burada çekilen röntgenlerde, kadınların cinsel organlarında cisimler olduğu belirlendi.
120 PARÇA HALİNDE 6 KİLO ALTIN
Kadın polis memurları gözetiminde özel bir alana alınan şüphelilerin, genital bölgelerindeki altınlar alındı. Yapılan incelemede, cinsel organlarından çeşitli ağırlıklarda toplam 120 parça halinde, 6 kilo 28 gram altın ele geçirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Altınlar, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.