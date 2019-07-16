Olay, gece saatlerinde Merkezefendi ilçesindeki Denizli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastaneye ziyaretçi gibi giren Oktay B. dördüncü kata çıkarak kendini pencerenin dışına çıkardı. Hastane binasında intihar edeceğini söyleyen Oktay B.’yi görenler polisi ve itfaiyeyi aradı.

Alkollü olduğu öğrenilen Oktay B.’yi intihar girişiminde vazgeçirmek için polis ekipleri ikna çabalarına başladı. İkna çabaları sırasında çay ve sigara isteyen Oktay B.’nin istekleri yerine getirildi. Olay yerine Denizli Valisi Hasan Karahan’ın gelmesini isteyen Oktay B., alkollü araç kullanırken polise yakalandığını ve ehliyetine el konulduğunu belirterek geri verilmesini istedi.

Bir süre sonra ikna edilen Oktay B., hastane binasından indirildikten sonra sağlık kontrolünden geçirildi. DHA'nın haberine göre; Oktay B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.