Hastaneden randevu almak için MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden veya 182'yi arayarak 24 saat boyunca randevu alabilirsiniz. MHRS sistemi ve 182 doktor randevularını 15 günlük olarak planlamaktadır. Randevu almak istediğiniz tarihten 15 günden daha önce ararsanız randevu almak istediğiniz tarih henüz açılamamış olacaktır. Eğer randevu almak istediğiniz tarihte doktorunuz doluysa ertesi gün tekrar arayıp bir sonraki gün için randevu alabilirsiniz.

MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?

Randevu almak için öncelikle https://www.hastanerandevu.gov.tr/Randevu/login.xhtml adresine girmeniz gerekir. Üye değilseniz gerekli olan kişisel bilgileri doldurarak üye olunuz. Üyeliğiniz var ise randevu almak istediğiniz hastane, doktor ve tarihi seçerek gerekli bilgileri doldurup randevunuzu oluşturabilirsiniz.

ALO182 İLE RANDEVU NASIL ALINIR?

Telefonunuz ile 182'yi arayarak hasta TC kimlik numarasını söyleyip 15 gün içindeki bir tarihe randevu alabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir devlet hastanesine ve doktora sadece kendiniz için değil yakınlık derecesine göre TC kimlik numarasını söylediğiniz takdirde randevu alabilirsiniz.