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        Hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı

        İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kızlarının kimliği kırık olduğu için geri çevrilen aile, hastane çalışanlarına saldırdı. Saldırıda çalışanların bulunduğu odanın camını da kıran saldırganlar güvenlik görevlilerince hastaneden çıkarıldı. Saldırı anları başka bir hastanın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 10:16 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:16
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          İstanbul'da bir "sağlıkta şiddet" vakası daha yaşandı.

          Olay, dün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı.

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          İddiaya göre hastane çalışanları, kızları için hastaneye gelen aileye, kızlarının kimliğinin kullanıma uygun olmayacak şekilde kırık, çip kısmında ise eksiklerin olduğunu, bu yüzden işlem yapamayacaklarını söyledi.

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          Duruma sinirlenen hastanın anne ve babası hastane çalışanlarıyla tartıştı.

        • 4

          Tartışmanın büyümesiyle birlikte saldırganlar küfür ederek hastane çalışanlarına saldırdı.

          Çalışanların içinde bulunduğu odanın camını kıran hasta yakınlarını hastanenin güvenlik görevlileri tarafından hastaneden çıkarıldı.

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          Olay anları ise bir başka hastanın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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