Hastanın öncelikle yararını gözeterek zarar görmemesini, özerkliğini ve hakça bir sağlık hizmeti alabilmesini hedefleyen hasta haklarına dikkat çekmek amacıyla kabul edilen Hasta Hakları Günü nedir? Hasta Hakları Günü ne zaman kabul edildi? Hasta Hakları nedir?

26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ NEDİR?

Hasta Hakları ilk kez 1981 yılında Lizbon’da yapılan 34. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda yayımlanan Lizbon Bildirgesi ile benimsenmiştir. Daha sonra 47. Dünya Tabipler Birliği Kurultayında (Bali, Eylül 1995) değişikliğe uğramış, 171. Konsey Oturumu’nda (Şili, Ekim 2005) gözden geçirilip düzeltilmiştir. Ulusal düzeydeki yasal düzenleme Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hasta Hakları Yönetmeliği, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi gibi mevzuatlarda yer almaktadır. Ülkemizde 1998’de, 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.

Bildirge, uygulamaya yönelik, ahlaki ve yasal güçlüklerin var olabileceğini göz önüne almakla birlikte hekimin, her zaman için hem kendi vicdanına göre, hem de hastanın en çok yararına olacak şekilde davranmasını şart koşmaktadır. Yasal durum ya da hükümetin tutumu hastaların bu haklarını göz ardı ediyorsa, hekimler bu hakların elde edilmesi ya da onarılması için yollar aramalıdır.

HASTA HAKLARI NELERDİR?

Nitelikli tıbbi bakım hakkı

Seçim yapma özgürlüğü

Kendi kaderini belirleme hakkı

Bilinci kapalı hasta

Yasal ehliyeti olmayan hasta

Hastanın isteğine karşın yapılan girişimler

Bilgilendirilme hakkı

Gizlilik hakkı

Sağlık eğitimi hakkı

Onuruna ve özel yaşamına saygı talep etme hakkı

Dini destek alma hakkı