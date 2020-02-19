Hassas ciltler için potasyum maskesi tarifi...

Potasyum maskesi; hassas ciltler için canlanma ve parlaklık sağlayarak cildin daha iyi görünmesine faydalı olacaktır. Potasyum maskesi; içerdiği akçaağaç şurubu ve muz ile cildin gereksinim duyduğu vitamin ve mineralleri almasını sağlar. Bu sayede cildin beslenerek hassasiyetin neden olduğu bazı hasarların giderilmesinde etkili olmaktadır. Gözeneklerin temizlenmesiyle beraber cilt yumuşar ve canlı bir hal alır.

Potasyum Maskesi

1 tatlı kaşığı akçaağaç şurubu

1 Tane Muz

1 tatlı kaşığı süzme yoğurt

1 yumurtanın akı

Muzu ezerek içerisine diğer malzemeleri karıştırın ve macun kıvamına gelmesini sağlayın. Eğer sulu olursa biraz yulaf unu ekleyebilirsiniz. Kıvama geldikten sonra yüzünüze masaj yaparak uygulayın ve 20 dakika beklettikten sonra yıkayın. Yıkadıktan sonra gül suyu cildinizi silmelisiniz. Haftada bir kere uygulayabilirsiniz. Düzenli uygulamanız sayesinde cildiniz canlanarak doğal bir görünüm kazanacaktır.