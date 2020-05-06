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Van'da bir kargo aktarma merkezinde hassas burun Oscar ile birlikte yapılan aramada Van çöreklerinin arasına gizlenmiş 124 gram metamfetamin ele geçirildi.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tuşba İlçesi'nde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde narkotik madde arama köpeği Oscar ile birlikte yapılan detaylı aramada koli içerisindeki çöreklerin orta kısımları kesilerek gizlenmiş 124 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 6 bin 500 TL olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili A.Ş. ve Y.A. isimli 2 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.