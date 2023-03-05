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Hasarlı binalardan hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

Hatay´ın İskenderun ilçesinde enkaz ve hasarlı binalardan hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı

Giriş: 05.03.2023 - 19:56 | Güncelleme: ABONE OL
Hasarlı binalardan hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı
Hasarlı binalardan hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı
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DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay´ın İskenderun ilçesinde çok sayıda bina yıkılırken, ağır hasarlı binalar da boşaltıldı.

Vatandaşların kentten ayrılmasını fırsat bilenler de bu binalardan yağma ve hırsızlık yaptı. İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve yağma olaylarına karşı çalışma başlattı.

Polis, bu kapsamda eşkallerini belirlediği 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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