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Hasar tespit sonuçlarına 1 ay içinde itiraz edilebilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen bölgelerde ilan edilen hasar tespit sonuçlarına, 1 ay içinde itiraz edilebileceğini, yeniden yapılan hasar tespitiyle sonuçların kesinleşeceğini açıkladı

Giriş: 22.02.2023 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
Hasar tespit sonuçlarına 1 ay içinde itiraz edilebilecek
Hasar tespit sonuçlarına 1 ay içinde itiraz edilebilecek
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DHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hasar tespit çalışmaları tüm dünya literatüründe yer aldığı gibi gözlemsel incelemeye dayalıdır. Bu incelemede binaların kolon, perde, kiriş gibi taşıyıcı olan ve bölme duvar, kaplama gibi taşıyıcı olmayan elemanlarında oluşan hasarlar belirlenmektedir. Binalar; hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olarak sınıflandırılmaktadır" denildi.

Hasarsız ve az hasarlı binaların kullanılabildiği belirtilerek, "Orta hasarlı binaların detaylı deprem performanslarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaların kesinlikle kullanılmaması ve kontrollü bir şekilde yıkımının gerçekleştirilmesi zorunludur.

Binanızın hasar durumunu, e-Devlet ya da www.hasartespit.csb.gov.tr adresinden öğrenebilir, hasar tespit başvurularınızı bu adreslerden yapabilir veya afet bölgelerindeki mobil iletişim merkezlerine başvurabilirsiniz. Hasar tespit sonuçlarının mahalle muhtarlıklarında ilan edilmesinin ardından 1 aylık itiraz süresi bulunmaktadır. Bu süre içerisinde vatandaşlarımız, e-Devlet ve iletişim ofislerinden itiraz başvurularını yapabilecek olup yapılan itiraz başvuruları doğrultusunda yeniden hasar tespiti yapılarak sonuçlar kesinleşecektir" açıklaması yapıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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