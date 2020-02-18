Bulut Kutlu’nun haberine göre, son yağışların ardından eski yerleşim biriminde su seviyesi yükseldi. Su eski karayolu ulaşımını sağlayan köprünün kemerlerinin büyük bölümünü aştı.

Köprünün sular altında kalmasına az bir süre kalırken, emniyet yaşanan tehlike nedeniyle eski Hasankeyf’e yaya ve araç girişini kapattı.

Tarihi kale kısmında biten liman inşaatının yanı sıra yeni yerleşkede bulunan arkeopark alanında ise diğer liman inşaatı devam ediyor. Liman inşaatının bitmesi ile kente ulaşım sadece tekne ve botlarla yapılacak.