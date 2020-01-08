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Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nde (HES) tutulan su miktarındaki artışla Batman'ın tarihi antik kenti Hasankeyf'te de sular yükselmeye başladı.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından Atatürk Barajı'ndan sonraki ikinci büyük baraj konumunda yer alan Ilısu Barajı'nda su tutma çalışmaları kontrollü şekilde sürüyor. Şubat ayı itibarıyla enerji üretimine başlamasının ardından yıllık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretilecek barajda, geçen yıl ağustos ayından bu yana su tutulmaya başlandı. Tutulan su miktarındaki artışın devam ettiği baraj sayesinde göl havzasında kalan Hasankeyf'te de su seviyesi yükseldi.

YÜZER LİMANI'NIN MONTAJI TAMAMLANDI

Öte yandan, Ilısu Baraj Gölü altında kalmayacak Yukarı Hasankeyf'te bulunan Küçük Saray, Büyük Saray, Ulu Camii, Osmanlı Mescidi gibi tarihi yapıların güçlendirme çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Ayrıca bu tarihi yapılara ulaşımı sağlayacak Yüzer Liman'ın montajı da tamamlandı.