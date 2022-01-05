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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Komedyen ve stand-up sanatçısı Hasan Can Kaya, geçtiğimiz akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı.

Gazetecilerle sohbet eden Kaya, RTÜK'ün 'Konuşanlar' programıyla ilgili yayınlandığı platforma idari para cezası vermesinin hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:

Çok tutan mizah işlerinde hep sansür uygulanmıştır. Mizah, dili bozma yeridir. 'Konuşanlar' izleyicisi akıl sağlığı en olgun kesim. Kendisiyle barışık insanlar kendisiyle dalga geçer.