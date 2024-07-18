Hasan Arat'tan TFF seçimi açıklaması: 3 alternatifli bir karar da alabiliriz

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın açıklamları şöyle:

"YARDIMCI'NIN ÇEKİLMESİ ÜZÜCÜ"

"Sonuçların sandıkta belirleneceği bir seçim olması en büyük dileğimizdir fakat şunu söylemek isterim; Servet Yardımcı gibi önemli kişiliklerin, UEFA İcra Kurulu'nda yer alan bir kişinin adaylığa müracaat ettikten sonra adaylıktan çekilmesi, Türkiye için tarihe geçecek notlardan birisidir. Bu çok üzücü bir durumdur. Keşke herkes adaylığa devam etseydi, bu daha doğru olurdu. Yine de demokrasiye güvenimiz tamdır."

"DURUŞUMUZ ÇOK NETTİR" "Biz Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, adaylar kendi programlarını tanıttıktan sonra bir araya gelip kendi kararımızı vereceğiz. Bu kararımız, sandıktaki neticeyi belirleyecektir. Kararımız, kendi delegelerimizin fikirleri doğrultusunda olacaktır. Beşiktaş olarak duruşumuz çok nettir. Uzun zamandan sonra iki adaylı seçim oluyor, adayların çıkması projeleri tetikler. Yönetimler daha vasıflı insanlar tarafından kurulmaya çalışılır." REKLAM

"KİLİT KONU ŞEFFAFLIK" "Kimse birilerinin adamı olmamalı. Burada bulunan insanlar kulüplerinin yeleğini çıkartmak zorundadırlar, aksi takdirde güven kaybı olur. Yine aynı zamanda VAR kayıtlarının açıklanması önemlidir. En kilit konu şeffaflıktır, şeffaflık devam etmezse biz kamuoyu ile her sıkıntımızı paylaşırız. MHK çok önemlidir, VAR hakemleri yabancı hakemler geldikten sonra daha farklı oldular. Biz zaman zaman yabancı hakem denenmesini de destekliyoruz. Rekabet iyi bir şeydir."

"3 ALTERNATİFLİ BİR KARAR ALABİLİRİZ" "Beşiktaş, adayların açıklamalarından sonra seçimle ilgili kararını verecektir. Biz üç alternatifli bir karar da alabiliriz. Yabancı sınırı çok sıkıntılı bir durum. Yapılmış kontratlar var, en azından kontratlı oyunculara bir süre tanınabilirdi. Kulüplerin eli, kolu bağlanıyor. TFF bu oyuncular hakkında daha esnek davranmalı."