Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Samsunspor
        SAMS
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        5
        Bellona Kayserispor
        KYS
        4
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat: Çok iyi bir iskelet kurduk - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat: Çok iyi bir iskelet kurduk

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tüpraş Stadı'ndaki restoranın açılışında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 21:52 Güncelleme: 15.10.2024 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çok iyi bir iskelet kurduk"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Tüpraş Stadı'ndaki restoranın açılışında buluştu.

        Tüpraş Stadı'ndaki açılışa Arat, Özbek ve Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Beşiktaş Kulübünün yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile siyah beyazlı futbolcular katıldı.

        Açılışın ev sahipliğini yapan Hasan Arat, konuşmasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklara başlayacaklarını belirterek, "Tüm takımlarımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın olduğu hafta, bütün maçlarda kırmızı renk formayla sahaya çıkacak. Bunun hazırlığına biz 6 ay önceden başladık. Beşiktaş'ı Konyaspor maçında güzel bir renk kombinasyonu içerisinde göreceksiniz. Tüm taraftarlarımızın bu etkinlikte bulunması önemli." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "CAMİALARIN BİR BÜTÜN HALİNDE HAREKET ETMESİ LAZIM"

        Beşiktaş'ın bu sezonki performansını değerlendiren Hasan Arat, şunları kaydetti:

        "Sezon daha çok uzun. Mutlaka sezon içerisinde inişler ve çıkışlar olacaktır. Beşiktaş Kulübü, geçen sezon yaşadığı sıkıntılı dönemden sonra değişime gitti. 38'e yakın oyuncu geldi ve gitti. Hocamız, teknik ekibimiz ve yöneticilerimiz, müthiş bir çalışma yaptı. Çok iyi bir iskelet kurduk. Beşiktaş, artık 6. haftada yarıştan çekilen bir takım değil. Yarışmacı bir takım haline geldik. Son saniyelerde kaybedilen maçlar olabilir. Benzer şeyleri bütün takımlar yaşar. Biz, bu takıma güveniyoruz. Beşiktaş, uzun zamandan sonra mükemmel bir ahenk kazandı. Bizim en büyük güvencemiz Beşiktaş taraftarıdır. Beşiktaş taraftarı da bizi desteklemeye devam ediyor. Biz de yöneticiler olarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Spor yöneticisi olarak zor bir görev yapıyoruz. Camiaların bir bütün halinde hareket etmesi lazım."

        REKLAM

        Çocukları spora teşvik etmek istediklerini vurgulayan Arat, "Biz, yönetim kurulu olarak lise ve üniversite öğrencilerine özel bir indirim uygulama kararı aldık. Gençlerimizin spora daha fazla gönül vermelerini istiyoruz. Yöneticilerin kullandıkları dil, bu yüzden önemli. Biz, rakip kulüplerin yöneticilerini buraya davet ettik. Beşiktaş, her zaman ev sahibi olmaktan mutluluk duyar. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu'nun vermiş olduğu kahvaltıda biz bu daveti yaptık. Barış ortamının devam etmesini istiyoruz. Camiaların dostlukları ve rekabeti her zaman devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Arat, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Süleyman Seba'ya çok saygı duyduğunu belirterek, "Trabzon'da büyük kutlamalar yapılıyordu. İbrahim Hacıosmanoğlu, Süleyman Seba'nın vefatını öğrendiğinde bu kutlamaları kesmişti. Bu yaptığı, Beşiktaş camiası tarafından unutulmaz. Süleyman Seba, Ali Sami Yen gibi çok önemli biri. Süleyman Seba'yı her ziyaret ettiğimizde Ali Sami Yen'in mezarına gideriz. Taraftarlarımız da bu konuda hassasiyet göstersin. Bizler, bu konuda duyarlıyız. Onlar da büyüklerimizle ilgili hiçbir tezahürat yapmasın. Onlara olan saygımız devam etsin." diye konuştu.

        HACIOSMANOĞLU: UMARIM MİLLİ TAKIMIMIZ BU YOLDA GİDER

        A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda galibiyetini değerlendiren İbrahim Hacıosmanoğlu ise "Maçta zemin, futbol oynamaya müsait değildi. Karşılaşma bir gün sonraya ertelenecekti. Bir madde kullanarak olayı çözdüler. Çok şükür bir sakatlık da olmadı. İstediğiniz zaman oluyor. Umarım milli takımımız bu yolda gider." dedi.

        REKLAM

        Türkiye'deki bütün futbol takımlarına hizmet etmeyi amaçladıklarını belirten Hacıosmanoğlu, "Futbolun patronları, kulüp başkanları ile taraftarlardır. Ali Sami Yen ve Süleyman Seba gibi güzel anılmak istiyorsak, onları örnek almalıyız. Bizim kapımız herkese açık." diye konuştu.

        İletişimin önemine vurgu yapan Hacıosmanoğlu, "Başkanlar da iletişime önem veriyor. Topluma güzel örnek olmak istiyorlar. Başkan Hasan Arat'ın bir önerisi oldu. Beş başkanla birlikte yemek yiyeceğiz, toplantı yapacağız sonra da bir televizyon programına çıkacağız. Sadece futbolu değil, ülkenin sorunlarını da konuşacağız. Hasan Arat'a teşekkür ediyorum. Bu fikri o vermişti. Bu olaydan sonuç almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

        ÖZBEK: TÜRK FUTBOLUNA HİZMET ETMEK DIŞINDA BİZİM BİR AMACIMIZ OLAMAZ

        Dursun Özbek, 4 büyük kulübün de Türk futbolunun marka değeri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Türk futbolunun geleceği ve marka değerinin yükselmesi için görüşmelerimiz oldu. Bahsi geçen kulüplerin 100 yılın üzerinde bir geçmişi var. Türk futboluna hizmet etmek dışında bizim bir amacımız olamaz. O yüzden Hasan Arat'a çok teşekkür ediyorum. Bugün buradayız. Sonra sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Ben bu gelişmelerden Türk futboluna fayda çıkacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        Havalar soğuyacak
        Havalar soğuyacak
        15 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        15 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Odeabank satıldı
        Odeabank satıldı
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar
        Habertürk Anasayfa