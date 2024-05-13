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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat, Cihan Çanak’ın temsilcisiyle görüştü - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat, Cihan Çanak’ın temsilcisiyle görüştü

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Belçika ekibi Standard Liege'de top koşturan 19 yaşındaki futbolcu Cihan Çanak'ın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:26 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:26
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        Beşiktaş'tan Cihan Çanak hamlesi!
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        Yeni sezon transfer çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş’ın listesindeki futbolculardan biri de Belçika’da Standard Liege forması giyen Cihan Çanak.

        19 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı toplam 29 maçta 2 asist yaptı. Süper Lig’den birçok talibi olan Cihan için siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat devreye girdi.

        Başkan Arat ile Cihan Çanak’ın temsilcisi bir görüşme gerçekleştirdi. İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu görüşmede taraflar transfere dair fikir alışverişinde bulunurken, herhangi bir bonservis bedeli ise konuşulmadı.

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