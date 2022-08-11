Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sahasında karşı karşıya Breidablik’i 3-0’lık skorla mağlup ederek Play-Off'a yükseldi. Karşılaşmanın ardından turuncu-lacivertli futbolcu Hasan Ali Kaldırım basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki futbolcu, ilk yarı biraz sıkıntı yaşadıklarının altını çizerek, “Skora baktığımızda rahat gibiydi ama ilk devre biraz sıkıntı yaşadık ilk gole kadar. İlk maçta güzel bir avantaj yakalamıştık. Daha iyi olabilirdi. Bugün biraz kendimizi eleştirmemiz lazım. Bu turdan itibaren daha iyi takımlar çıkacak önümüze. Oyunu daha erken koparabilirdik. Biraz daha tempo kazanmamız lazım. Onun için bir özeleştiri yapmam gerekiyor. Ama önemli olan turu geçmekti. Özellikle ülke puanı için Konya’da elenmiş. Bir sonraki turda da ciddi rakibe karşı oynayacağız. İnşallah tur atlayıp gruplara kalırız” şeklinde konuştu.

“Antwerp ciddi bir rakip”

Play-Off turunda karşılaşacakları Belçika ekibi Royal Antwerp’i değerlendiren tecrübeli futbolcu açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Sezona çok iyi başladık. Bunun sinyallerini kamp döneminde sezon öncesi gösterdik. İyi başlamak istiyorduk. Sezonu erken açtık. Erken açan takımlar biraz sezon ortasına doğru mental ve fiziksel anlamda çöküş yaşayabiliyor. Hocalarımız ve teknik ekip bunu şimdiye kadar iyi yönlendiriyor. Herkese şans geliyor. Bu şansı da herkes iyi değerlendiriyor. Geniş bir kadroya sahibiz. Antwerp de ciddi bir rakip hem hocaları hem oyuncular biz de kadrolara baktık. İlk maç içerde sonra deplasmanda ciddi bir rakip bizi bekliyor. Maçtan maça bakmak istiyoruz. Şimdi önümüzde Konya deplasmanı var. Zor bir deplasman önce orayı geçip sonra Antwerp’e hazırlanmak istiyoruz.”