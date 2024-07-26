Harvey Weinstein hastaneye kaldırıldı
'Cinsel saldırı' suçlarından tutuklu olan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, New York'ta yeniden yargılanmayı beklerken hastaneye kaldırıldı
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Bir süredir hapishanede olan Hollywood'un ünlü yapımcılarından Harvey Weinstein, birçok sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Yapımcının temsilcisi Craig Rothfeld, Harvey Weinstein'ın Manhattan'daki Bellevue Hastanesi Hapishane Koğuşu'na transfer edildiğini söyledi.
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Craig Rothfeld; "Diyabet, yüksek tansiyon, spinal stenoz, kalp ve akciğerlerindeki sıvı gibi pek çok sağlık sorunu için tedavi görüyor. Ayrıca, Bay Weinstein'ın COVID testi pozitif çıktı ve çift zatürreye yakalandı" dedi.
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Harvey Weinstein, nisan ayındaki temyizde suçlamalardan biri hakkında mahkumiyet kararının bozulmasının ardından, diğer suçlamalarla ilgili Manhattan'da diğer suçmalarla ilgili yargılanmayı bekliyor.
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Harvey Weinstein, hakkındaki suçlamalar 2017'de başladı. Weinstein, Şubat 2020'de ABD'deki mahkeme kararıyla 2006'da bir asistana cinsel tacizde bulunma ve 2013'te bir oyuncuyu tecavüz etme suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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2020'de New York'ta verilen mahkumiyet kararının ardından kadınların, uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#MeeToo (ben de)" etiketiyle gündeme getirmesi dünya çapında bir tepkiye dönüşmüştü.