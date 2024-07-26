Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Harvey Weinstein hastaneye kaldırıldı - Magazin haberleri

        Harvey Weinstein hastaneye kaldırıldı

        'Cinsel saldırı' suçlarından tutuklu olan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, New York'ta yeniden yargılanmayı beklerken hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 13:27 Güncelleme: 26.07.2024 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bir süredir hapishanede olan Hollywood'un ünlü yapımcılarından Harvey Weinstein, birçok sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

          Yapımcının temsilcisi Craig Rothfeld, Harvey Weinstein'ın Manhattan'daki Bellevue Hastanesi Hapishane Koğuşu'na transfer edildiğini söyledi.

        • 2

          Craig Rothfeld; "Diyabet, yüksek tansiyon, spinal stenoz, kalp ve akciğerlerindeki sıvı gibi pek çok sağlık sorunu için tedavi görüyor. Ayrıca, Bay Weinstein'ın COVID testi pozitif çıktı ve çift zatürreye yakalandı" dedi.

        • 3

          Harvey Weinstein, nisan ayındaki temyizde suçlamalardan biri hakkında mahkumiyet kararının bozulmasının ardından, diğer suçlamalarla ilgili Manhattan'da diğer suçmalarla ilgili yargılanmayı bekliyor.

        • 4

          Harvey Weinstein, hakkındaki suçlamalar 2017'de başladı. Weinstein, Şubat 2020'de ABD'deki mahkeme kararıyla 2006'da bir asistana cinsel tacizde bulunma ve 2013'te bir oyuncuyu tecavüz etme suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

        • 5

          2020'de New York'ta verilen mahkumiyet kararının ardından kadınların, uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#MeeToo (ben de)" etiketiyle gündeme getirmesi dünya çapında bir tepkiye dönüşmüştü.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        Obama'dan Harris'e destek
        Obama'dan Harris'e destek
        Türkiye, lenf kanseri hastaları için yürütülen yeni "akıllı ilaç" çalışmasına öncü oldu
        Türkiye, lenf kanseri hastaları için yürütülen yeni "akıllı ilaç" çalışmasına öncü oldu
        İmamı okla vurmuştu! Yeni görüntüsü çıktı! Omzunda yay belinde ok!
        İmamı okla vurmuştu! Yeni görüntüsü çıktı! Omzunda yay belinde ok!
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Sultanlar'ın kadrosunda flaş değişiklik!
        Sultanlar'ın kadrosunda flaş değişiklik!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 fabrikayı yakan yangında itfaiye raporu çıktı!
        5 fabrikayı yakan yangında itfaiye raporu çıktı!
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Devre mülkler için değişiklik
        Devre mülkler için değişiklik
        Habertürk Anasayfa