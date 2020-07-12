Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Tan, bir kafede tek başına kahve içerken objektiflere yansıdı.

Ardından Harun Tan, çıkışta sahil hattında yaklaşık 6 kilometre bisiklet sürerek, spor yaptı.