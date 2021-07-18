Harun Kolçak, hastalığı süresince sanata tutunmuş, kanseri de maneviyatı ile yendiğini ifade etmişti.



Haziran 2016'da hastalığı yeniden nükseden sanatçı, 19 Temmuz 2017'de tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayata veda etti. Sanatçının cenazesi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.



Vejetaryen, hayvansever ve doğa tutkunu biri olarak tanınan ünlü sanatçı, sosyal medyadaki son paylaşımında, "Unutma, sen gelecek planları yaparken, hayat da kendi planlarını yapıyor." ifadelerine yer vermişti.



Kolçak'ın yarım kalan şarkılarının da içinde bulunduğu, Mehmethan Dişbudak ve Alper Atakan'ın aranje ettiği "Hatıra" albümü, 14 Temmuz'da dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Sanatçının, "Deliyim" ve "Haberin Bile Yok" adlı iki yeni şarkısının da dinleyiciyle buluştuğu albümde ayrıca "Deli Et Beni" ve "Elimde Değil" adlı eserleri de yer alıyor.