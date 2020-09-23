Harun Hardal'dan 'Nokta'

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Genç sanatçı Harun Hardal, "Nokta" isimli teklisini sevenleriyle buluşturdu. "Nokta"yı geçtiğimiz Mart ayında, koronavirüs salgınının başladığı dönemde bestelediğini söyleyen Hardal, özellikle bu şarkısının hayal ürünü bir beste olmadığını aksine, derin hislerle yazıldığını belirtti.

İlk teklisi olan "Buruk Aşk" isimli şarkısıyla sevenlerine merhaba diyen Harun Hardal, ikinci teklisi "Nokta"ya çok inandığını ve güvendiğini ifade etti.

Uzun yıllardır İzmir ve birçok şehirde sahne çalışmaları yapan sanatçının ikinci tekli projesi olan "Nokta", İzmir'in birbirinden değerli saz sanatçılarını da stüdyoda bir araya getirdi.

Ağırlıklı olarak pop ritimlerinin kullanıldığı "Nokta" isimli teklide, Türk Müziği nağmelerini de kullanan ve büyük bir dinleyici kitlesini hedefleyen Harun Hardal, ayrıca bu şarkısının klip yönetmenliğini de üstlendi.

Ünlü fotoğraf sanatçısı Erkan Çamlılar'ın hem fotoğraflarını çektiği, hem de ikinci klip yönetmeni olarak görev aldığı projede bir çok önemli isim yer aldı. "Nokta" isimli çalışmasının stüdyo düzenlemesi Roman Müziğinin duayeni Çılgın Cemal lâkaplı Cemal Yüktaşıyan'a ait. "Nokta", tüm müzik platformlarında yerini aldı.