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Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi konusu ne? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi oyuncuları kim?

Efsane fantastik film serisi Harry Potter'ın üçüncü filmi olan Harry Potter ve Azkaban Tutsağı araştırılıyor. Yayınlandığı dönemde gişe rekorları kıran Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin yönetmen koltuğunda Alfonso Cuarón oturuyor. Harry Potter hikayesinin kırılma noktalarını barındıran fenomen film bu akşam Kanal D'de yayınlanacak. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi konusu ne? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi oyuncuları kim?

26.06.2021 - 17:40 | Güncelleme: ABONE OL
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi konusu ne? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi oyuncuları kim?

Ünlü yazar J.K. Rowling'in kuşakları etkileyen fantastik roman serisinden uyarlanan Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi Harry Potter Serisinin 3. filmidir ve 2004 yılında seyirciyle buluşmuştur. Serinin en önemli karakterlerinden Sirius Black'in hikayeye dahil olduğu ve Harry'nin babası ve annesiyle ilgili büyük hikayey öğrendiği film Harry Potter hayranları tarafından merak ediliyor. İşte Harry Potter ve Azkaban Tutsağı hakkında merak edilenler...

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'ında, Harry, ünlü büyücü hapishanesi Azkaban'dan kaçan katil Sirius Black'in hedefidir. Azkaban'ın bekçiliğini yapan korkunç Ruh Emiciler, Black'in peşindedirler. Tehlikelere rağmen Harry Hogwarts'a geri döner fakat velisinin izni olmadığı için Hogwarts yakınlarındaki Hogsmeade'e (büyücü kasabası) gidemez. Fred ve George Weasley Harry'e Hogwarts'ın içindeki ve dışındaki gizli geçitleri ve insanların nerelerde olduklarını gösteren Çapulcu Haritası adında sihirli bir harita verirler. Harry görünmezlik pelerinin giyerek gizli bir tünelden geçip Hogsmeade'e varır.

Harry'ye yeni yılda, bir Quidditch maçında parçalanan Nimbus 2000'in yerine bir Ateşoku hediye edilir. Harry, Sirius Black'in kendi vaftiz babası ve babasının da en iyi arkadaşı olduğunu öğrenir. Ayrıca Sirius Black Potter'ların sır tutucusudur. Harry, Sirius'un anne ve babasının yerini Voldemort'a söylediğini ve ailesinin arkadaşı olan Peter Pettigrew'la birlikte 12 muggle öldürdüğünü düşünür. Bu nedenle ondan intikam alma planları yapar. Fakat gerçek sır tutucunun Peter Pettigrew olduğu ve sırrı Voldemort'a onun söylediği anlaşılır. Böylece Sirius aklanamaz.Çünkü Pettigrew kaçar

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI OYNCULARI

RollerOyuncular
Harry PotterDaniel Radcliffe
Ron WeasleyRupert Grint
Hermione GrangerEmma Watson
Argus FilchDavid Bradley
Madam RosmertaJulie Christie
Rubeus HagridRobbie Coltrane
Filius FlitwickWarwick Davis
Dean ThomasAlfred Enoch
Draco MalfoyTom Felton
Şişman HanımDawn French
Albus DumbledoreMichael Gambon
Ernie PrangJimmy Gardner
Pansy ParkinsonGenevieve Gaunt
Vernon DursleyRichard Griffiths
Cornelius FudgeRobert Hardy
Gregory GoyleJosh Herdman
Stan ShunpikeLee Ingleby
Neville LongbottomMatthew Lewis
Dudley DursleyHarry Melling
Seamus FinniganDevon Murray
Sirius BlackGary Oldman
Fred WeasleyJames Phelps
George WeasleyOliver Phelps
Percy WeasleyChris Rankin
James PotterAdrian Rawlins
Severus SnapeAlan Rickman
Padma PatilSharon Sandhu
Parvati PatilSitarah Shah
Petunia DursleyFiona Shaw
Lavender BrownJennifer Smith
Minerva McGonagallMaggie Smith
Lily PotterGeraldine Somerville
Peter PettigrewTimothy Spall
Angelina JohnsonDanielle Tabor
Tom (han sahibi)Jim Tavare
Remus LupinDavid Thewlis
Sybill TrelawneyEmma Thompson
Molly WeasleyJulie Walters
Vincent CrabbeJamie Waylett
Sir CadoganPaul Whitehouse
Arthur WeasleyMark Williams
Ginny WeasleyBonnie Wright

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