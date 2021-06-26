Ünlü yazar J.K. Rowling'in kuşakları etkileyen fantastik roman serisinden uyarlanan Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi Harry Potter Serisinin 3. filmidir ve 2004 yılında seyirciyle buluşmuştur. Serinin en önemli karakterlerinden Sirius Black'in hikayeye dahil olduğu ve Harry'nin babası ve annesiyle ilgili büyük hikayey öğrendiği film Harry Potter hayranları tarafından merak ediliyor. İşte Harry Potter ve Azkaban Tutsağı hakkında merak edilenler...

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'ında, Harry, ünlü büyücü hapishanesi Azkaban'dan kaçan katil Sirius Black'in hedefidir. Azkaban'ın bekçiliğini yapan korkunç Ruh Emiciler, Black'in peşindedirler. Tehlikelere rağmen Harry Hogwarts'a geri döner fakat velisinin izni olmadığı için Hogwarts yakınlarındaki Hogsmeade'e (büyücü kasabası) gidemez. Fred ve George Weasley Harry'e Hogwarts'ın içindeki ve dışındaki gizli geçitleri ve insanların nerelerde olduklarını gösteren Çapulcu Haritası adında sihirli bir harita verirler. Harry görünmezlik pelerinin giyerek gizli bir tünelden geçip Hogsmeade'e varır.

Harry'ye yeni yılda, bir Quidditch maçında parçalanan Nimbus 2000'in yerine bir Ateşoku hediye edilir. Harry, Sirius Black'in kendi vaftiz babası ve babasının da en iyi arkadaşı olduğunu öğrenir. Ayrıca Sirius Black Potter'ların sır tutucusudur. Harry, Sirius'un anne ve babasının yerini Voldemort'a söylediğini ve ailesinin arkadaşı olan Peter Pettigrew'la birlikte 12 muggle öldürdüğünü düşünür. Bu nedenle ondan intikam alma planları yapar. Fakat gerçek sır tutucunun Peter Pettigrew olduğu ve sırrı Voldemort'a onun söylediği anlaşılır. Böylece Sirius aklanamaz.Çünkü Pettigrew kaçar

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI OYNCULARI