Ünlü yazar J.K. Rowling'in kuşakları etkileyen fantastik roman serisinden uyarlanan Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi Harry Potter Serisinin 3. filmidir ve 2004 yılında seyirciyle buluşmuştur. Serinin en önemli karakterlerinden Sirius Black'in hikayeye dahil olduğu ve Harry'nin babası ve annesiyle ilgili büyük hikayey öğrendiği film Harry Potter hayranları tarafından merak ediliyor. İşte Harry Potter ve Azkaban Tutsağı hakkında merak edilenler...
HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'ında, Harry, ünlü büyücü hapishanesi Azkaban'dan kaçan katil Sirius Black'in hedefidir. Azkaban'ın bekçiliğini yapan korkunç Ruh Emiciler, Black'in peşindedirler. Tehlikelere rağmen Harry Hogwarts'a geri döner fakat velisinin izni olmadığı için Hogwarts yakınlarındaki Hogsmeade'e (büyücü kasabası) gidemez. Fred ve George Weasley Harry'e Hogwarts'ın içindeki ve dışındaki gizli geçitleri ve insanların nerelerde olduklarını gösteren Çapulcu Haritası adında sihirli bir harita verirler. Harry görünmezlik pelerinin giyerek gizli bir tünelden geçip Hogsmeade'e varır.
Harry'ye yeni yılda, bir Quidditch maçında parçalanan Nimbus 2000'in yerine bir Ateşoku hediye edilir. Harry, Sirius Black'in kendi vaftiz babası ve babasının da en iyi arkadaşı olduğunu öğrenir. Ayrıca Sirius Black Potter'ların sır tutucusudur. Harry, Sirius'un anne ve babasının yerini Voldemort'a söylediğini ve ailesinin arkadaşı olan Peter Pettigrew'la birlikte 12 muggle öldürdüğünü düşünür. Bu nedenle ondan intikam alma planları yapar. Fakat gerçek sır tutucunun Peter Pettigrew olduğu ve sırrı Voldemort'a onun söylediği anlaşılır. Böylece Sirius aklanamaz.Çünkü Pettigrew kaçar
HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI OYNCULARI
|Roller
|Oyuncular
|Harry Potter
|Daniel Radcliffe
|Ron Weasley
|Rupert Grint
|Hermione Granger
|Emma Watson
|Argus Filch
|David Bradley
|Madam Rosmerta
|Julie Christie
|Rubeus Hagrid
|Robbie Coltrane
|Filius Flitwick
|Warwick Davis
|Dean Thomas
|Alfred Enoch
|Draco Malfoy
|Tom Felton
|Şişman Hanım
|Dawn French
|Albus Dumbledore
|Michael Gambon
|Ernie Prang
|Jimmy Gardner
|Pansy Parkinson
|Genevieve Gaunt
|Vernon Dursley
|Richard Griffiths
|Cornelius Fudge
|Robert Hardy
|Gregory Goyle
|Josh Herdman
|Stan Shunpike
|Lee Ingleby
|Neville Longbottom
|Matthew Lewis
|Dudley Dursley
|Harry Melling
|Seamus Finnigan
|Devon Murray
|Sirius Black
|Gary Oldman
|Fred Weasley
|James Phelps
|George Weasley
|Oliver Phelps
|Percy Weasley
|Chris Rankin
|James Potter
|Adrian Rawlins
|Severus Snape
|Alan Rickman
|Padma Patil
|Sharon Sandhu
|Parvati Patil
|Sitarah Shah
|Petunia Dursley
|Fiona Shaw
|Lavender Brown
|Jennifer Smith
|Minerva McGonagall
|Maggie Smith
|Lily Potter
|Geraldine Somerville
|Peter Pettigrew
|Timothy Spall
|Angelina Johnson
|Danielle Tabor
|Tom (han sahibi)
|Jim Tavare
|Remus Lupin
|David Thewlis
|Sybill Trelawney
|Emma Thompson
|Molly Weasley
|Julie Walters
|Vincent Crabbe
|Jamie Waylett
|Sir Cadogan
|Paul Whitehouse
|Arthur Weasley
|Mark Williams
|Ginny Weasley
|Bonnie Wright
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