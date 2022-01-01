Harry Potter: Return to Hogwarts nasıl ve nereden izlenir? Harry Potter 2022 filmi hangi kanalda yayınlanacak?

Başrollerini Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint üçlüsünün paylaştığı Harry Potter film serisi yayınlandığı süre boyunca gişe rekorları kırmış, 90'lı ve 2000'li yıllarda doğan pek çok çocuğun hayatında unutulmaz izler bırakmıştı. Dünya genelinde bütün çocukların hayranlıkla izlediği Harry Potter, Hermione Granger ve Ron Weasley'nin dostluğunu ve Hogwarts büyücülük okulunda yaşadıklarını konu edinen Harry Potter filminin oyuncularını 20 yıl sonra tekrar bir araya getirecek olan Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts özel bölümü araştırılıyor.

HARRY POTTER: RETURN TO HOGWARTS NE ZAMAN?

Harry Potter film serisinin yetenekli başrol oyuncuları ve 8 filmlik seri boyunca ana karakterlere eşlik eden yardımcı karakterlerle filmin vazgeçilmez olmasında payı olan Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton ve Tom Felton gibi pek çok isim 1 Ocak 2022'de Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts özel toplanma programı ile bira araya gelecek.

Harry Potter'ın ilk filmi olan Harry Potter Felsefe Taşı'nın vizyona girmesinin üzerinden 20 yıl geçti. Harry Potter tutkunları için 20. yıla özel gerçekleşecek bu buluşmanın uluslararası gösterimlerinin daha sonra çeşitli platformlardan yapılması bekleniyor.

HARRY POTTER 2022 NEREDE, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Harry Potter hayranları tarafından merakla beklenen bu özel bölüm de HBO Max'te yayınlanacak. 1 Ocak 2022 tarihinde HBO Max'te izleyiciler ile buluşacak "Return to Hogwarts" yapımı herhangi bir yeni Harry Potter hikayesi yer verilmiyor. Burada daha çok bir buluşma konusu ele alınıyor.

Harry Potter 2022 nerede yayınlanacak? HBO Max'te yayında! Harry Potter Hogwarts'a Dönül Türkiye'de yayınlanacak mı?

HBO Max'te yayınlanacak olan filme ülkemizden direkt olarak ulaşım olamayacak. HBO Max henüz ülkemizde hizmet vermemekte.