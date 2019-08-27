Harry Potter'ı Mösyö Taha'dan dinleyin

Yapı Kredi Yayınları'nın desteğiyle gerçekleşecek olan sohbet, ünlü youtuber Mösyö Taha ve Büyücü Kitap Kulübü'nün üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek. Sohbetin odağında da dünyanın en meşhur büyücüsü Harry Potter yer alacak.

Kitap sevgisi küçük yaşlarda başlar. Çocuklar kendilerine söyleneni değil gördüklerini yapmak isterler. Anne babalarının evde kitap okuyup mutlu olduklarını gören çocuklarda kitap sevgisi gelişir. 'Kitapcan Sohbetleri', kitaba ilgiyi arttırmayı, kitaplarla eğlenmeyi, mutlu olmayı, ruh sağlığımızı korumayı hedefliyor. Gençlerimiz öğrenmek ve bilgi bulmak için artık interneti kullanıyor. 'Çağımızda kitapları bilgi edinmek için değil ruhumuzu beslemek için okumaya ihyacımız var' diyen Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, herkesi Doğan Kardeş Kitapcan Sohbeti'ne davet etti.