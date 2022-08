Harmanda resital

Turizm ve Kültür Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) organizasyonu ile Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ne yurt dışından gelen medya mensuplarının da katıldığı etkinlik, büyük beğeni topladı.



Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, buğday başakları arasında piyano resitali verirken, İstanbul Opera Topluluğu Sanatçıları “Anadolu’dan Ezgiler” konseri ile dinleyenleri köklere uzanan bir yolculuğa çıkardılar.

Dünya’nın her tarafında verdiği konserler ile Türkiye’yi başarıyla temsil etmenin

gururunu yaşayan Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Bayburt’ta ikinci konserini verdiğini hatırlatarak, “Buğday tarlasında hasat yapılırken, başaklar arasında kendimi ne kadar huzurlu hissettiğimi kelimeler ile ifade etmem mümkün değil” dedi.



Köy yaşamının, tarımın, hayvancılığın öneminin insanoğlu tarafından yeniden keşfedildiğini ve bu anlamda Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin buna öncülük ettiğini ve bulunduğu coğrafyaya her anlamda değer kattığını bildiren Gülsin Onay, “Ulusal ve uluslararası alanda kazandığı başarıları büyük bir mutluluk ile takip ediyor ve destek olmaya gayret ediyorum. Bereketin simgesi harmanda verdiğim bu konser, hayatımın en unutulmazları arasına girdi.

Bayburt halkından gördüğüm ilgi ve sevgi ise, beni ayrıca çok mutlu ediyor. Şimdi Bayburtlular bana diyorlar ki ‘’Bayburt,Bayburt olalı böyle güzellik görmedi’” dedi.

“Anadolu’dan Ezgiler” konserini veren İstanbul Opera Topluluğu izleyicilerin büyük beğenisini aldı.Klasik müzik yorumcusu ve Andante Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin Danışma Kurulu Üyesi olarak gurur verici bir projenin içinde olmanın onurunu yaşadığını belirtti.

“İstanbul Opera Topluluğundaki sanatçı arkadaşlarım ile birlikte Buğday Tarlası içinde, muhteşem bir atmosferde seyirci ile buluşmak olağanüstü idi” diyen Bali, “Kültür mirasını görünür kıldığı için ve halkın kültür mirasına farkındalığını artırdığı için iki yıl üst üste Avrupa’nın en büyük ödüllerini kazanan müzemiz, yolculuğuna devam edecek ve daha birçok başarıya imza atacak.

Tüm sanatçılarımızı, sanatseverleri, yazarları, şairleri müzemize bekliyoruz. Güzellikleri paylaşarak çoğaltalım ve Anadolu’muzun güzelliklerini tüm Dünya’ya birlikte taşıyalım” şeklinde konuştu.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz “Kadim Anadolu kültürünü Dünyaya taşımak için kurduğumuz müzemiz, kültür ve deneyim turizminde de öncü bir rol oynuyor.

Aynı etkinlikte tırpan biçtik, düven sürdük, tığ makinasında buğday ile samanı birbirinden ayırdık ve konserler düzenledik.Devlet Sanatçımız Gülsin Onay’a,İstanbul Opera Topluluğu sanatçılarımıza ve şenliğimize yurt dışından geniş bir gazeteci topluluğu getiren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına, “Hasattan Harmana” ismini verdiğimiz şenliğe katılan ülkemizin her tarafından gelen katılımcılarımıza ve müze gönüllüsü dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Dünya’nın iki prestijli ödülüne birden sahip olan tek müze Bayburt’un Beşpınar köyünde, 15 bin metrekare alan üzerinde 26 farklı mekândan oluşan ve köylerden toplanan taşlar ve ahşaplar ile inşa edilen müze, 2021 yılında Avrupa Müze Forumu (European Museum of the Year Award/Winner of the Silletto Prize) tarafından kültür mirası kategorisinde yılın müzesi ödülüne layık görüldü. 2022 yılında ise Avrupa Birliği Kültür Mirası Europa Nostra Büyük Ödülü’nün (European Union Cultural Haritage Europa Nostra 2022) sahibi oldu.

Kültür Mirası alanında Dünya’nın en prestijli iki ödülüne birden sahip olan tek müze olma özelliği kazanan müze, Anadolu’nun geleneksel yaşamını düzenlediği etkinlikler ile günümüze taşıyor.