        Harika Uygur, ünlü olmak isteyen kızları uyardı

        Harika Uygur, ünlü olmak isteyen kızları uyardı

        Harika Uygur, yaptığı çarpıcı açıklamayla ünlü olmak isteyen genç kızları uyardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 13:31 Güncelleme: 25.08.2025 - 13:31
        Ünlü olmak isteyen kızları uyardı
        Cast direktörü Harika Uygur, çarpıcı bir açıklamada bulundu. Uygur, yaptığı açıklamada ünlü olmak isteyen genç kızları uyardı.

        Harika Uygur, açıklamasında şunları söyledi; "Herhangi bir menajer tarafından rahatsız edilirseniz lütfen bana direk yazın. .... ile ilgili de bilgi toplamaya devam ediyoruz. Uzak durun!! Adam dolandırıcı. Küçük kızları ünlü yapma bahanesiyle kandırıyor. Kredi çektiriyor. Oyunculukla, yapımcılıkla hele yönetmenlikle hiç alakası yok. Haluk Bilginer ile Reha Özcan'ın adlarını kullanacak kadar hadsiz. Hakkında açılmış davalar var."

        Harika Uygur, söz ettiği kişinin adını, sosyal medya hesabından yayımladı.

        #Harika Uygur

