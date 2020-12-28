"HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"

Sarıkaya, Atina dönüşü İstanbul Havalimanı'nda sürpriz birlikteliği itiraf etmişti.

Oyuncu, "Ne söyleyeyim ki? Her şey gördüğünüz gibi" ifadelerini kullanmıştı. Ancak çiftin aşkı uzun sürmemişti.