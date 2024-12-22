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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hapşıran sürücü kontrolden çıktı: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Hapşıran sürücü kontrolden çıktı: 2 yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada sürücünün hapşırması sonucunda kontrolden çıkan otomobil beton duvara çarptı 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 19:02 Güncelleme: 22.12.2024 - 19:02
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        Hapşıran sürücü kontrolden çıktı!
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        Bursa'daki kaza saat 17.30 sıralarında İnegöl'ün Alibeyköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü Ali A.(58) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün hapşırınca kontrolünden çıkarak yol kenarındaki çit betonuna çarptı.

        Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcu Azerbaycan uyruklu eşi Govher M.(44) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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