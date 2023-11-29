Hapoel Shlomo Tel-Aviv-Beşiktaş Emlakjet: 81-75 (MAÇ SONUCU)
Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup'ın 9. haftasında Sırbistan'da karşılaştığı İsrail'in Hapoel Shlomo Tel-Aviv takımına 81-75 mağlup oldu.
Basketbol BKT EuroCup'ın 9. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda İsrail'in Hapoel Shlomo Tel-Aviv takımına 81-75 mağlup oldu.
Sırbistan'da oynanan ve siyah-beyazlı takımın ilk çeyreğini 26-24 önde geçtiği maçın devresi 41-41 berabere tamamlandı.
Dengenin bozulmadığı üçüncü çeyrek de 63-63 berabere geçilirken, İsrail ekibi maçtan 81-75 galip ayrıldı.
A Grubu'nda Hapoel Shlomo Tel-Aviv altıncı galibiyetini alırken, Beşiktaş Emlakjet üçüncü mağlubiyetini yaşadı.