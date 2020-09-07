Kadın takipçilerine seslenen Hanife Gürdal, şu şekilde konuştu:

Benim gibi İzmir'den Trabzon'a gelin gelen arkadaşlar var mı? Günde en azından bir kahve için dışarı çıkmaya bayılırım. Benimle bir kahve içmek isteyen arkadaşlar var mı?