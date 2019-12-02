Katıldığı evlilik programı sayesinde Türkiye genelinde tanınan gelin adayı, bir dönem yeni işiyle gündem olmuştu. Gürdal, Torbalı'daki bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başlamıştı.

2. Sayfa programında maaşının asgari ücret olduğunu açıklayan Gürdal, şu ifadeleri kullandı:

"MAAŞIM ASGARİ ÜCRETTİ"

- Kendimi kendime kanıtlamak için girmiştim benzin istasyonuna, sonra da isteğimle ayrıldım. Maaşım asgari ücretti, patronumuz mesailerle iki bin 100 lira veriyordu.

"TERBİYESİZ İNSANLAR BENİ RAHATSIZ ETTİ"

- Bir seneye yakın orada çalıştım. Orada çalışırken bazı terbiyesiz insanlar beni rahatsız etti. Mesela birisi çalıştığım yere gelip günde 3-4 kez taciz ederdi. 'Bir gün çay içelim mi? Benimle dışarı çıkmak ister misin? Neden buradasın?" tarzı tacizlerde bulunurdu.

- Bu durumu patronuma anlattım 'O kişiye söyleyin, bir daha buraya gelip yakıt almasın' diye tepki gösterdi. O günden sonra da rahatsız etmedi.

"BENZİNCİDE BANA PRENSES GİBİ DAVRANIYORLAR" DEMİŞTİ

Hanife Gürdal, benzin istasyonunda çalıştığı dönemlerde işiyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

Reklam için neden böyle zor bir işte çalışayım? Zor ama çok sevdim. Herkes yattığı yerden para kazanma derdinde. Zaten burası olmasaydı fabrikaya girmeyi düşünüyordum. Psikolojik olarak zor bir süreçten geçtim. Şu an çok mutluyum.

İstasyon sahibi benim çok sevdiğim bir abim. Yanına gidip, geliyorduk. Bir kadın eleman almış, bunu duyunca ben de 'Beni neden almadın?' dedim. Elemanı işten çıkınca beni çağırdı.

Benzin doldururken tanıyanlar oluyor. Genel olarak destek var. Kadın kadının destekçisi. Bir sürü yorum aldım. Bu işte evlilik teklifi almıyorum. Buna müsaade de etmem. Burası iş yeri, iş yerinde öyle bir şey olmaz.

'Erkek gibisin' diyenler var. Hayır, ben kız gibiyim ve her şeyi de kız gibi yapıyorum. Kendime bir iş de kurabilirdim ama benim gözüm yüksekte değil. Ben olmak istediğim yerdeyim. Çok da mutluyum. Bana burada prenses gibi davranıyorlar.