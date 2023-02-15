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Hangi takımlar ligden çekildi? Ligden çekilen takımların maçları ne olacak, küme düşecekler mi?

Hangi takımlar ligden çekildi? Ligden çekilen takımların maçları ne olacak?

Ligden çekilen takımlar spor severler tarafından sorgulanıyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 10 ilimizi etkiledi. Deprem bölgesindeki takımlardan bazıları ligden çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Konuya ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hangi takımların ligden çekildiğini ve ligden çekilen takımların maçlarının ne olacağını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş: 15.02.2023 - 12:46 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, deprem felaketinin ardından futbol müsabakalarının ne zaman başlayacağına ve ligkerden çekilen takımlara dair açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, liglerin 3-4 Mart tarihlerinde başlaması konusunda mutabık kalındığını belirtti. Peki, Hangi takımlar ligden çekildi? Ligden çekilen takımların maçları ne olacak, küme düşecekler mi? İşte detaylar...

  • LİGDEN ÇEKİLEN TAKIMLAR

    Süper Lig'den çekilen takımlar;

    Hatayspor - Spor Toto Süper Lig

    Gaziantep FK - Spor Toto Süper Lig

    Süper Toto 1. Lig'den çekilen takımlar;

    Adanaspor - Spor Toto 1. Lig

    Yeni Malatyaspor - Spor Toto 1. Lig

  • TFF 2. Lig'den çekilen takımlar;

    Adıyaman FK - TFF 2. Lig

    Diyarbekirspor - TFF 2. Lig

    TFF 3. Lig'den çekilen takımlar;

    Malatya Arguvanspor - TFF 3. Lig

    Kahramanmaraşspor - TFF 3. Lig

    Osmaniyespor - TFF 3. Lig

  • LİGDEN ÇEKİLEN TAKIMLAR KÜME DÜŞECEKLER Mİ?

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yönetim Kurulu kararları şu şekilde:

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 10.02.2023 tarihli ve 55 sayılı toplantısında alınan kararları kamuoyunun bilgilerine sunarız:

    1. Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin;

    Ligden çekilme taleplerinin kabulüne,

    Bu kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına,

    Bu kulüplerin 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına,

    Tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir.

  • 2. TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa deprem bölgesine yönelik olarak, 1.000 Konteyner Projesi'nin aşağıda belirlenen koşullarda gerçekleştirilmesine karar verilmiştir;

    Proje için gerekli harcamaların TFF hesaplarından yapılmasına;

    Proje finansmanı için 59 milyon TL’sinin 2022-2023 Sezonu Naklen Yayın Dağıtım Havuzu'ndan alınmasına;

    Yayın havuzu eşit dağıtım, şampiyonluk, puan performans, sezon sonu derece ödülü paylarının değişmeyip aynı kalmasına, sezona devam eden kulüplerin bir galibiyet puan performans tutarının ligden çekilen kulüplere eşit olarak dağıtılacak şekilde yayın havuzu hak ediş tutarlarının yeniden belirlenmesine,

    Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’dan 5’er milyon TL, diğer Süper Lig kulüplerinden 3’er milyon TL olmak üzere yayın havuzu gelirlerinin çekilen kulüpler hariç olmak üzere azaltılmasına; hak ediş tutarlarının revize edilmesine,

    Proje için bakiye tutarın, TFF’ye gelen depreme yönelik bağışlardan ve/veya TFF’nin kaynaklarından karşılanmasına karar verilmiştir.

  • 3. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig statülerine aşağıdaki şekilde madde eklenmesine karar verilmiştir.

    SPOR TOTO SÜPER LİG STATÜSÜ

    GEÇİCİ MADDE:

    Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli yabancı uyruklu futbolcuların; 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar Spor Toto Süper Lig kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde; kulüpler bu sezon sonuna kadar bu statüde belirlenen yabancı futbolcu sayılarına ilave olarak, A takım listesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabilir.

    Spor Toto Süper Lig'de bu futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilir ve bu futbolculardan biri sahadaki 8 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 9. yabancı futbolcu olarak sahada yer alabilecektir.

  • SPOR TOTO 1. LİG STATÜSÜ

    GEÇİCİ MADDE:

    Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli yabancı uyruklu futbolcuların; 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar Spor Toto 1. Lig kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde; kulüpler bu sezon sonuna kadar bu statüde belirlenen yabancı futbolcu sayılarına ilave olarak, A takım listesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabilir.

    Spor Toto 1. Lig'de bu futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilir ve bu futbolculardan biri sahadaki 5 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 6. yabancı futbolcu olarak sahada yer alabilir.

  • 3 KULÜBÜN TALEBİ REDDEDİLDİ

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan başkan Büyükekşi "Bazı kulüplerimiz Sivas Belediyespor, Niğdespor ve Tarsus İdmanyurdu gibi kulüplerimizin talepleri oldu. Önceki gün kamuoyuna açıkladık. TFF yönetim kurulu olarak aldığımız bir karar var. Devletimiz 10 ilde olağanüstü hal kanununu uyguladı. Olağanüstü hal uygulanan illerdeki çekilme taleplerini olumlu karşıladık. Olağanüstü hal uygulanmayan illerin taleplerini reddettik. Bu kulüpler ligin son sırasında veya son 2-3 sırasında olan kulüpler. Onları tabii ki reddettik." ifadelerini kullandı. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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