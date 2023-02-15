3. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig statülerine aşağıdaki şekilde madde eklenmesine karar verilmiştir.

SPOR TOTO SÜPER LİG STATÜSÜ

GEÇİCİ MADDE:

Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli yabancı uyruklu futbolcuların; 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar Spor Toto Süper Lig kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde; kulüpler bu sezon sonuna kadar bu statüde belirlenen yabancı futbolcu sayılarına ilave olarak, A takım listesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabilir.

Spor Toto Süper Lig'de bu futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilir ve bu futbolculardan biri sahadaki 8 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 9. yabancı futbolcu olarak sahada yer alabilecektir.