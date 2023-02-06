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Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Kahramanmaraş'ta ve Gazinantep'te deprem mi oldu?

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

Son depremler listesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından paylaşılıyor. AFAD'ın açıkladığı depremin merkez üssü, saati ve şiddeti verilerine göre şiddeti 3'ü geçen 2 deprem meydana geldi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen depremler Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'da da hissedildi. İşte, Deprem olan iller listesi...

Giriş: 06.02.2023 - 07:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye güne deprem haberleriyle uyadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verisine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İşte, Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu? sorusunun yanıtı...

  • KAHRAMANMARAŞ'TA 7,4, GAZİANTEP'TE 6,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

     

    Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.

  • DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı.

    Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,4 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. Bölgede olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldiğini açıkladı.

    Deprem nedeniyle birçok ildeki binalarda yıkım meydana gelirken, depremin şiddeti Doğu Karadeniz'de de hissedildi. Bölgede Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illeri yaklaşık 1 dakika boyunca sallandı. Korku dolu anların yaşandığı deprem anında bazı vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki ve bazı evlerdeki avizelerin sallandığı görüldü.

  • GAZİANTEP, ADIYAMAN VE KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM FIRTINASI

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da 6,4, saat 04.28'de 6,6; İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6,5, İslahiye ilçesinde saat 04.58'de 5,3; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de 5.3; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.00'te 5,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İLGİLİ TÜM BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDEDİR

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

    "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.

     

    Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.

    Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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