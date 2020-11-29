Hangi bitki çayı, neye iyi gelir?

Bitki çaylarının sağlık üzerindeki olumlu etkisinin binlerce yıl öncesine dayandığını söyleyen Güveloğlu, herhangi bir rahatsızlık durumunda aktarlara koşmak yerine doktora gidilmesi gerektiğinin altını çizdi. Tüketicilerin bitki çayları konusunda markalı ve izinli ürünlere yönelmesini tavsiye eden Güveloğlu, özellikle zayıflama çayı adı altında satılan ürünlerin tehlikeli olduğu konusunda da uyardı ve ekledi: “Zayıflama çaylarını almasınlar artık dolandırıcılık haline geldi.”

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